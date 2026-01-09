Эксперт высказался о сложностях Егора Дёмина в матче с «Орландо»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой «Орландо» в овертайме со счётом 104:103.

Дёмин набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

«В первых трёх четвертях Дёмину никак не удавалось найти свою игру — практически все его броски с дистанции проходили мимо цели. Однако с началом четвёртой четверти он взял игру в свои руки, особенно проявив себя в реализации трёхочковых после долгой серии промахов. Несмотря на трудности, которые сопровождали его на протяжении первых 36 минут, Дёмин отлично действовал на подборах, уверенно отдавал передачи без потерь и не раз здорово сыграл в защите», — сказано в материале обозревателя.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца: