Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
22:30 Мск
Эксперт высказался о сложностях Егора Дёмина в матче с «Орландо»

Эксперт высказался о сложностях Егора Дёмина в матче с «Орландо»
Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой «Орландо» в овертайме со счётом 104:103.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

Дёмин набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

«В первых трёх четвертях Дёмину никак не удавалось найти свою игру — практически все его броски с дистанции проходили мимо цели. Однако с началом четвёртой четверти он взял игру в свои руки, особенно проявив себя в реализации трёхочковых после долгой серии промахов. Несмотря на трудности, которые сопровождали его на протяжении первых 36 минут, Дёмин отлично действовал на подборах, уверенно отдавал передачи без потерь и не раз здорово сыграл в защите», — сказано в материале обозревателя.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

