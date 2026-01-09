Разыгрывающий «Оклахомы» Топич успешно прошёл курс химиотерапии

Сербский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Никола Топич успешно завершил курс химиотерапии по поводу рака яичек, подтвердил его агент Мишко Ражнатович. Об этом сообщает Eurohoops.

Ранее Топич вернулся к тренировкам через несколько месяцев после начала курса химиотерапии, назначенного после диагноза.

Напомним, Никола был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года и пропустил весь сезон-2024/2025 из-за разрыва крестообразной связки.

20-летний серб получил чемпионский перстень за победу клуба в прошлом сезоне, став первым игроком в истории НБА с таким достижением. На данный момент он пока не играл в НБА.