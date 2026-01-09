Скидки
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Видео, на котором Вембаньяма выбивает мяч ногой из кольца, стало вирусным

Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как звезда «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма демонстрирует свои физические данные. На кадрах, снятых перед матчем с «Мемфис Гриззлиз», французский центровой выполняет движение ногой, чтобы выбить баскетбольный мяч из кольца.

Фото: Скриншот из трансляции

В самом матче c «Гриззлиз», который «Спёрс» проиграли со счётом 105:106, Вембаньяма набрал 30 очков за 21 минуту на площадке, а также сделал пять подборов, три передачи и один блок-шот. В текущем регулярном сезоне НБА его средние показатели составляют 24,6 очка, 11,4 подбора, 3,4 передачи и 2,8 блок-шота за игру.

НБА — регулярный чемпионат
07 января 2026, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
106 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Спенсер - 21, Ландейл - 19, Уильямс Мл. - 15, Альдама - 10, Уэллс - 8, Колдуэлл-Поуп - 6, Колоко - 4, Джексон - 2, Смолл, Кауард, Кончар
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Шампани - 23, Касл - 15, Джонсон - 13, Фокс - 9, Харпер - 4, Корнет - 4, Маклафлин - 3, Сохан - 2, Барнс - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

Напомним, Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года и уже признавался новичком года, а в прошлом сезоне впервые участвовал в Матче всех звёзд.

