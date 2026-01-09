Видео, на котором Вембаньяма выбивает мяч ногой из кольца, стало вирусным

Появилось видео, на котором запечатлено, как звезда «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма демонстрирует свои физические данные. На кадрах, снятых перед матчем с «Мемфис Гриззлиз», французский центровой выполняет движение ногой, чтобы выбить баскетбольный мяч из кольца.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В самом матче c «Гриззлиз», который «Спёрс» проиграли со счётом 105:106, Вембаньяма набрал 30 очков за 21 минуту на площадке, а также сделал пять подборов, три передачи и один блок-шот. В текущем регулярном сезоне НБА его средние показатели составляют 24,6 очка, 11,4 подбора, 3,4 передачи и 2,8 блок-шота за игру.

Напомним, Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года и уже признавался новичком года, а в прошлом сезоне впервые участвовал в Матче всех звёзд.