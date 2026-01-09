Трей Янг может пропустить оставшийся сезон после перехода в «Вашингтон» — The Athletic

Звёздный разыгрывающий Трей Янг, недавно приобретённый «Вашингтон Уизардс», может не дебютировать за новую команду до конца сезона-2025/2026. По информации инсайдеров, клуб рассматривает возможность дать ему время для полного восстановления и адаптации, а также для сохранения шансов на высокий пик на драфте-2026.

Как сообщает Джош Роббинс из The Athletic, «Уизардс» не спешат выпускать Янга на паркет, даже несмотря на то, что обмен был совершён с прицелом на долгосрочное будущее. Команда хочет, чтобы игрок вернулся в строй полностью здоровым, а также осознаёт, что его присутствие может повысить количество побед и ухудшить позицию в драфте.