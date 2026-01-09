Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трей Янг может пропустить оставшийся сезон после перехода в «Вашингтон» — The Athletic

Трей Янг может пропустить оставшийся сезон после перехода в «Вашингтон» — The Athletic
Комментарии

Звёздный разыгрывающий Трей Янг, недавно приобретённый «Вашингтон Уизардс», может не дебютировать за новую команду до конца сезона-2025/2026. По информации инсайдеров, клуб рассматривает возможность дать ему время для полного восстановления и адаптации, а также для сохранения шансов на высокий пик на драфте-2026.

Как сообщает Джош Роббинс из The Athletic, «Уизардс» не спешат выпускать Янга на паркет, даже несмотря на то, что обмен был совершён с прицелом на долгосрочное будущее. Команда хочет, чтобы игрок вернулся в строй полностью здоровым, а также осознаёт, что его присутствие может повысить количество побед и ухудшить позицию в драфте.

Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android