ЦСКА одержал победу в реванше над сербской «Мегой» с отрывом в 28 очков

В пятницу, 9 января, в сербском Белграде на стадионе «Ранко Жеравица Спортс Холл» состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором местная «Мега» принимала ЦСКА. Хозяева площадки уступили гостям из Москвы со счётом 70:98 (17:26, 13:19, 20:22, 20:31).

В составе сербского коллектива лучшим стал сербский тяжёлый форвард Боголюб Маркович, на счету которого 12 очков, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+7». 10 очков команде принёс разыгрывающий Кайрелл Люк. Он также сделал два подбора, три передачи и три перехвата.

У армейцев лучшими стали тяжёлый форвард Александр Чадов, который принёс команде 18 очков, а также атакующий защитник Самсон Руженцев. В его активе 16 очков, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+19».