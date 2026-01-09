Скидки
«Мега» — ЦСКА, результат матча 9 января 2026, счет 70:98, WINLINE Basket Cup – 2025/2026

ЦСКА одержал победу в реванше над сербской «Мегой» с отрывом в 28 очков
Комментарии

В пятницу, 9 января, в сербском Белграде на стадионе «Ранко Жеравица Спортс Холл» состоялся очередной матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором местная «Мега» принимала ЦСКА. Хозяева площадки уступили гостям из Москвы со счётом 70:98 (17:26, 13:19, 20:22, 20:31).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
09 января 2026, пятница. 20:00 МСК
Мега
Белград
Окончен
70 : 98
ЦСКА
Москва
Мега: Маркович - 12, Люк - 10, Джулович - 9, Дрезгич - 9, Суиго - 9, Гачич - 9, Крофлич - 7, Сиби - 3, Вукчевич - 2, Миленкович, Сржентич, Мушицки
ЦСКА: Чадов - 18, Руженцев - 16, Тримбл - 14, Ухов - 12, Уэйр - 8, Астапкович - 7, Ганькевич, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Курбанов, Митрович

В составе сербского коллектива лучшим стал сербский тяжёлый форвард Боголюб Маркович, на счету которого 12 очков, четыре подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+7». 10 очков команде принёс разыгрывающий Кайрелл Люк. Он также сделал два подбора, три передачи и три перехвата.

У армейцев лучшими стали тяжёлый форвард Александр Чадов, который принёс команде 18 очков, а также атакующий защитник Самсон Руженцев. В его активе 16 очков, три подбора и две передачи при коэффициенте эффективности «+19».

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
