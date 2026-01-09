Скидки
22:30 Мск
Энтони Эдвардс стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 10 000 очков

Энтони Эдвардс стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 10 000 очков
Комментарии

Звёздный защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), став третьим самым молодым игроком, преодолевшим рубеж в 10 000 очков в карьере. 24-летний баскетболист достиг этого показателя в матче с «Кливленд Кавальерс».

НБА — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
131 : 122
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 28, Макдэниелс - 26, Эдвардс - 25, Дивинченцо - 22, Гобер - 11, Рид - 9, Кларк - 5, Конли - 3, Хиланд - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Беранже, Миллер
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Меррилл - 22, Мобли - 19, Гарлэнд - 16, Хантер - 14, Аллен - 11, Портер - 4, Тайсон - 4, Томлин - 2, Болл, Брайант, Нэнс, Проктор

Эдвардс набрал своё 10 000-е очко в возрасте 24 лет и 156 дней, уступив по скорости только Леброну Джеймсу (23 года и 59 дней) и Кевину Дюранту (24 года и 33 дня). Он стал седьмым игроком в истории, достигшим этой отметки до 25 лет, присоединившись к компании Коби Брайанта, Луки Дончича, Трэйси Макгрэди и Кармело Энтони.

«Честно говоря, это круто, но я знаю, что мне предстоит ещё многое сделать, так что на самом деле это ничего. Я даже немного расстроен, что обогнал Коби. Хотелось бы подождать дней 100 или около того, но да, всё в порядке», — приводит слова Энтони Эдвардса CBS News.

В победном матче с «Кавальерс» (131:122) Эдвардс набрал 25 очков, отдал девять передач и сделал семь подборов. Он достиг отметки в 10 000 очков за 412 игр, что является 28-м результатом по скорости в истории НБА и седьмым среди действующих игроков. Быстрее это сделали только Лука Дончич (358 игр), Леброн Джеймс (368), Джоэл Эмбиид (373), Кевин Дюрант (381), Трей Янг (390) и Донован Митчелл (410).

