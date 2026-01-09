Результаты матчей Basket Cup 9 января

В пятницу, 9 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого болельщики могли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Basket Cup. Результаты 9 января:

«Мега» — ЦСКА — 70:98.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо московского ЦСКА и сербской «Меги», в соревнованиях выступают петербургский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа».