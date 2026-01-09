«Жальгирис» разгромил «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги

В пятницу, 9 января, состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между литовским клубом «Жальгирис» и сербским коллективом «Црвена Звезда». Встреча завершилась со счётом 99:67 (26:12, 21:16, 21:24, 31:15) в пользу «Жальгириса».

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов и отдать шесть передач при коэффициенте эффективности «+19». Также 17 очков команде принёс литовский форвард Ажуолас Тубелис.

Наиболее результативным игроком в составе сербского коллектива стал нигерийский форвард Чима Монеке. Он принёс команде 18 очков, сделал пять подборов, три передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+26». Ещё девять очков команде принёс литовский центровой Донатас Мотеюнас.