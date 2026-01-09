Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Жальгирис» — «Црвена Звезда», результат матча 9 января 2026, счет 99:67, Евролига — 2025/2026

«Жальгирис» разгромил «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги
Комментарии

В пятницу, 9 января, состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между литовским клубом «Жальгирис» и сербским коллективом «Црвена Звезда». Встреча завершилась со счётом 99:67 (26:12, 21:16, 21:24, 31:15) в пользу «Жальгириса».

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
09 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
99 : 67
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Самым результативным игроком в составе «Жальгириса» стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско. Ему удалось набрать 15 очков, сделать шесть подборов и отдать шесть передач при коэффициенте эффективности «+19». Также 17 очков команде принёс литовский форвард Ажуолас Тубелис.

Наиболее результативным игроком в составе сербского коллектива стал нигерийский форвард Чима Монеке. Он принёс команде 18 очков, сделал пять подборов, три передачи и два перехвата при коэффициенте эффективности «+26». Ещё девять очков команде принёс литовский центровой Донатас Мотеюнас.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
Сейчас читают:
Топ-события пятницы: Ла Лига и Кубок Африки, «Мега» — ЦСКА, теннис и хоккей
Топ-события пятницы: Ла Лига и Кубок Африки, «Мега» — ЦСКА, теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android