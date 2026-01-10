«Баскония» прервала серию из четырёх поражений кряду после победы над клубом АСВЕЛ

В ночь с 9 на 10 января на арене «Фернандо Буэса Арена» в Испании завершился матч, в котором местная «Баскония» встретилась с французским клубом АСВЕЛ. Игра закончилась победой хозяев паркета со счётом 78:73 (24:19, 20:16, 14:24, 20:14).

Самым результативным игроком «Басконии» в этом матче стал Юджин Оморуи. В его активе семь очков и восемь подборов при коэффициенте эффективности «+15». Тимоте Луваву-Кабарро набрал 21 очко, сделал один подбор и отдал одну передачу. Трент Форрест принёс команде 11 очков, сделал три подбора и четыре передачи.

В команде АСВЕЛ лучше остальных себя проявил Мбайе Ндиайе. В его активе 10 очков, семь подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+19». 14 очков команде принёс Бастьен Вотье, он также сделал шесть подборов и два перехвата.

По результатам данной игры АСВЕЛ продлил серию проигрышей до двух, в то время как «Баскония» прервала свою серию из четырёх поражений.