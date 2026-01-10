«Барселона» одержала победу над «Партизаном» с разницей в 18 очков

В ночь с 9 на 10 января мск состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Барселона» и сербским коллективом «Партизан». Встреча завершилась со счётом 88:70 (13:20, 24:15, 21:15, 26:20) в пользу «Барселоны».

Наиболее результативным игроком в составе испанской команды стал 31-летний центровой Вилли Эрнангомес. Он принёс команде 16 очков, сделал восемь подборов и одну передачу. Форварду Торнике Шенгелии удалось набрать 13 очков, сделать два подбора и отдать три передачи при двух потерях.

Самым результативным игроком в составе сербского коллектива стал 25-летний американский защитник Дуэйн Вашингтон. По ходу матча он набрал 20 очков, отдал пять передач и совершил один перехват.