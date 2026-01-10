Скидки
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» — «Партизан», результат матча 9 января 2026, счет 88:70, Евролига — 2025/2026

«Барселона» одержала победу над «Партизаном» с разницей в 18 очков
В ночь с 9 на 10 января мск состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Барселона» и сербским коллективом «Партизан». Встреча завершилась со счётом 88:70 (13:20, 24:15, 21:15, 26:20) в пользу «Барселоны».

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
88 : 70
Партизан
Белград, Сербия
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Шенгелия, Парра
Партизан: Милтон, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Покушевски, Браун, Пэйн, Бонга, Паркер, Джекири, Фернанду, Калатес

Наиболее результативным игроком в составе испанской команды стал 31-летний центровой Вилли Эрнангомес. Он принёс команде 16 очков, сделал восемь подборов и одну передачу. Форварду Торнике Шенгелии удалось набрать 13 очков, сделать два подбора и отдать три передачи при двух потерях.

Самым результативным игроком в составе сербского коллектива стал 25-летний американский защитник Дуэйн Вашингтон. По ходу матча он набрал 20 очков, отдал пять передач и совершил один перехват.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
