«Олимпиакос» обыграл «Баварию» в Евролиге

В Пирее (Греция) состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Саша Везенков, набравший 25 очков, совершивший три подбора и отдавший четыре результативные передачи. 14 очков и восемь подборов на свой счёт записал Никола Милутинов.

В составе «Баварии» отличился Андреас Обст, набравший 21 очко. По 13 очков набрали Айзея Майк и Дэвид Маккормак.

«Олимпиакос» одержал четвёртую победу в последних пяти встречах. «Бавария» потерпела первое поражение в трёх последних матчах Евролиги подряд.