Олимпиакос — Бавария, результат матча 9 января 2026, счет 95:80, Евролига — 2025/2026

«Олимпиакос» обыграл «Баварию» в Евролиге
В Пирее (Греция) состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Олимпиакос» и мюнхенская «Бавария». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
09 января 2026, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
95 : 80
Бавария
Мюнхен, Германия
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ларенцакис, Моррис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Джонс, Фурнье
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Кратцер, Джессап, Обст, Майк, Габриэль, Маккормак

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Саша Везенков, набравший 25 очков, совершивший три подбора и отдавший четыре результативные передачи. 14 очков и восемь подборов на свой счёт записал Никола Милутинов.

В составе «Баварии» отличился Андреас Обст, набравший 21 очко. По 13 очков набрали Айзея Майк и Дэвид Маккормак.

«Олимпиакос» одержал четвёртую победу в последних пяти встречах. «Бавария» потерпела первое поражение в трёх последних матчах Евролиги подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
