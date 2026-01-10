Скидки
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Дэвис получил повреждение связок левой руки и может пропустить несколько месяцев — ESPN

Дэвис получил повреждение связок левой руки и может пропустить несколько месяцев — ESPN
Звёздный центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис получил повреждение связок левой руки, что может привести к его длительному отсутствию на площадке. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, точный срок восстановления станет ясен после получения второго медицинского обследования и принятия решения о необходимости операции. В случае, если хирургическое вмешательство потребуется, Дэвис может выбыть из строя на несколько месяцев.

Дэвис в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 20 матчах в составе «Далласа». В среднем за игру Энтони набирает 19,3 очка, делает 9,3 подбора, а также совершает 2,7 передачи и 1,5 блок-шота.

