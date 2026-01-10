«Анадолу Эфес» потерпел пятое поражение подряд в Евролиге, уступив «Олимпии»

В Милане (Италия) состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Олимпия» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Армони Брукс, набравший 31 очко и совершивший восемь подборов. 15 очков и два подбора на свой счёт записал Зак Ледей.

В составе турецкого клуба отличился Сабен Ли, набравший 19 очков, совершивший три подбора и отдавший две передачи. 12 очков на свой счёт записал Ник Уэйлер-Бэбб.

«Олимпия» одержала вторую победу подряд в Евролиге. «Анадолу Эфес» потерпел пятое поражение подряд.