Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпия Милан — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпия — Анадолу Эфес, результат матча 9 января 2026, счет 87:74, Евролига — 2025/2026

«Анадолу Эфес» потерпел пятое поражение подряд в Евролиге, уступив «Олимпии»
Комментарии

В Милане (Италия) состоялся матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Олимпия» и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:74.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
09 января 2026, пятница. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
87 : 74
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия: Манньон, Браун, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Лойд, Ли, Уэйлер-Бэбб, Шмитс, Дессерт, Дозьер, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Армони Брукс, набравший 31 очко и совершивший восемь подборов. 15 очков и два подбора на свой счёт записал Зак Ледей.

В составе турецкого клуба отличился Сабен Ли, набравший 19 очков, совершивший три подбора и отдавший две передачи. 12 очков на свой счёт записал Ник Уэйлер-Бэбб.

«Олимпия» одержала вторую победу подряд в Евролиге. «Анадолу Эфес» потерпел пятое поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Эксклюзив
«Парма» чувствует себя непобедимой». Джален Адамс — об НБА, Евролиге и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android