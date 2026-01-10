Скидки
Евролига: результаты матчей 9 января

В пятницу, 9 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 9 января:

«Жальгирис» — «Црвена Звезда» — 99:67;
«Олимпиакос» — «Бавария» — 95:80;
«Баскония» — АСВЕЛ — 78:73;
«Олимпия» — «Анадолу Эфес» — 87:74;
«Барселона» — «Партизан» — 88:70.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако» (14 побед и семь поражений). Тройку лидеров замыкает «Барселона», в активе которой 14 побед при семи поражениях.

