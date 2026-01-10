«Гибрид Карри и Реджи Миллера, редко такое увидишь». Эксперт — о Егоре Дёмине

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ). В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

«Настоящая бойня, по-другому не скажешь. И тут «Нетс» отыгрываются с «-18» в четвёртой четверти благодаря рывку. Егор Дёмин на семь минут превращается в гибрид Стефа Карри и Реджи Миллера. Они вырываются вперёд за две секунды до конца овертайма, но в итоге проигрывают из-за трёхочкового Паоло Банкеро, забитого от щита.

Обсуждать можно многое, но первое, о чём мы обязаны поговорить, — это Егор Дёмин. До этого момента Егор выдавал один из своих худших перформансов в сезоне. За первые 46 минут игры у него было всего два очка при нуле из четырёх с игры и нуле из трёх из-за дуги.

Но начиная с этого момента — за последние две минуты и овертайм — Егор набрал 16 очков, реализовав пять из пяти трёхочковых. Это был кураж эпических масштабов — редко когда увидишь такое от новичка», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

