Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Гибрид Карри и Реджи Миллера, редко такое увидишь». Эксперт — о Егоре Дёмине

«Гибрид Карри и Реджи Миллера, редко такое увидишь». Эксперт — о Егоре Дёмине
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ). В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Настоящая бойня, по-другому не скажешь. И тут «Нетс» отыгрываются с «-18» в четвёртой четверти благодаря рывку. Егор Дёмин на семь минут превращается в гибрид Стефа Карри и Реджи Миллера. Они вырываются вперёд за две секунды до конца овертайма, но в итоге проигрывают из-за трёхочкового Паоло Банкеро, забитого от щита.

Обсуждать можно многое, но первое, о чём мы обязаны поговорить, — это Егор Дёмин. До этого момента Егор выдавал один из своих худших перформансов в сезоне. За первые 46 минут игры у него было всего два очка при нуле из четырёх с игры и нуле из трёх из-за дуги.

Но начиная с этого момента — за последние две минуты и овертайм — Егор набрал 16 очков, реализовав пять из пяти трёхочковых. Это был кураж эпических масштабов — редко когда увидишь такое от новичка», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Сейчас читают:
«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА
«Если не я, то кто?» Егор Дёмин — после мощной игры в НБА

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android