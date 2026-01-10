«Это просто безумие». Аналитик высказался об игре Егора Дёмина

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился впечатлениями от игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ). В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

«Егор шёл на три нуля в статистике. Но потом поднимаешь глаза, и у него уже 18 очков, пять подборов и пять передач при каком-то запредельном проценте попаданий. Это просто безумие. После таких игр, когда Жорди Фернандес выходит к микрофону и говорит о нематериальных качествах Дёмина, начинаешь в это верить.

У тебя будто открывается третий глаз: кажется, что Егор может сделать вообще всё, что задумает, несмотря на любые физические ограничения. Он просто разберётся, и всё будет в порядке. Это было какое-то трансцендентное чувство. И даже символично, что они проиграли», — сказал Каплан на канале Locked On Nets в YouTube.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: