Главная Баскетбол Новости

«Это просто безумие». Аналитик высказался об игре Егора Дёмина

«Это просто безумие». Аналитик высказался об игре Егора Дёмина
Комментарии

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился впечатлениями от игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ). В этой встрече Егор набрал 10 очков в овертайме. В общей сложности на его счету 18 очков.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Егор шёл на три нуля в статистике. Но потом поднимаешь глаза, и у него уже 18 очков, пять подборов и пять передач при каком-то запредельном проценте попаданий. Это просто безумие. После таких игр, когда Жорди Фернандес выходит к микрофону и говорит о нематериальных качествах Дёмина, начинаешь в это верить.

У тебя будто открывается третий глаз: кажется, что Егор может сделать вообще всё, что задумает, несмотря на любые физические ограничения. Он просто разберётся, и всё будет в порядке. Это было какое-то трансцендентное чувство. И даже символично, что они проиграли», — сказал Каплан на канале Locked On Nets в YouTube.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
