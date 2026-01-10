Скидки
«Люди с ума сходили, мы не верили глазам». В США высказались об игре Дёмина

«Люди с ума сходили, мы не верили глазам». В США высказались об игре Дёмина
Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился впечатлениями от игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», который завершился победой команды из Флориды в овертайме со счётом 104:103. В этой встрече Дёмин набрал 18 очков, 10 из которых пришлись на дополнительную пятиминутку.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Знаете, обычный унылый вечер среды, три четверти игра полнейший отстой. Билеты дешёвые, потому что «Мэджик» — это не Кевин Дюрант или Стефен Карри, на них не идут так охотно. И тут Егор превращает арену в настоящий котёл: люди просто с ума сходили, включая нас с Эриком [Слэйтером]. Мы не верили своим глазам. Слушай, а может он всё-таки умеет бросать?» – сказал Каплан на канале Locked On Nets в YouTube.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

