«Люди с ума сходили, мы не верили глазам». В США высказались об игре Дёмина

Американский журналист и эксперт Лукас Каплан поделился впечатлениями от игры разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», который завершился победой команды из Флориды в овертайме со счётом 104:103. В этой встрече Дёмин набрал 18 очков, 10 из которых пришлись на дополнительную пятиминутку.

«Знаете, обычный унылый вечер среды, три четверти игра полнейший отстой. Билеты дешёвые, потому что «Мэджик» — это не Кевин Дюрант или Стефен Карри, на них не идут так охотно. И тут Егор превращает арену в настоящий котёл: люди просто с ума сходили, включая нас с Эриком [Слэйтером]. Мы не верили своим глазам. Слушай, а может он всё-таки умеет бросать?» – сказал Каплан на канале Locked On Nets в YouTube.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: