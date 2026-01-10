Скидки
«Может, он умеет бросать». Эксперт из США – о россиянине Егоре Дёмине

«Может, он умеет бросать». Эксперт из США – о россиянине Егоре Дёмине
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер высоко оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (103:104 ОТ), отметив его решающие трёхочковые броски в концовке встречи. В этом матче российский баскетболист набрал 18 очков, 10 из которых пришлись на овертайм.

НБА — регулярный чемпионат
08 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 104
ОТ
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Портер - 34, Дёмин - 18, Клауни - 10, Томас - 10, Клэкстон - 7, Вульф - 6, Траоре - 6, Уильямс - 5, Шарп - 5, Пауэлл - 2, Мартин, Мэнн, Уилсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Картер - 20, Да Силва - 14, Пенда - 13, Бейн - 9, Битадзе - 6, Блэк - 5, Ховард - 4, Джонс - 3, Айзек, Кэйн, Ричардсон

«Это будет заголовком подкаста: «Может, он теперь умеет бросать?». Я не думаю, что это совпадение, но два самых громких момента на арене «Барклайс-центр» в этом сезоне, которые я помню, — это важные «трёшки» Егора Дёмина. Первая — тот бросок в матче с «Кавальерс» в начале сезона, когда он сократил разрыв. Трибуны тогда взорвались так, как давно не взрывались. И в этот раз в матче с «Орландо».

Не припомню, чтобы много новичков были способны на такие перформансы. Весь матч мучиться, не оказывать особого влияния на игру, а потом наступает четвёртая четверть, последние пять минут — и он кладёт тяжелейшие трёхочковые. Мне нужно проверить его статистику в клатче, она наверняка ещё не обновилась, но у парня явно стальные нервы для великих моментов», – сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

