«Мне написали агенты». Экс-тренер Егора Дёмина в NCAA — о россиянине

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг, под руководством которого выступал Егор Дёмин, высказался об игре россиянина и его адаптации в НБА.

«Больше всего я горжусь тем, что путь для него не был простым. Сезон в НБА — очень длинный, в нём много взлётов и падений. Начало сезона для Егора и «Бруклина» получилось немного неровным, однако сейчас тренерский штаб и игроки постепенно находят химию и лучше понимают, как он вписывается в модель. И то, что он показал в матче с «Орландо», было просто потрясающе.

Мне написали его агенты — один из них, Алекс из России. В такие моменты чувствуешь себя гордым родителем: видишь рост, развитие, уверенность и страсть. Он кричал после попаданий, арена сходила с ума, болельщики буквально взрывались. Я невероятно рад за него», — сказал Янг в интервью для пресс-службы своей команды.

BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

