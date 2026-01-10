Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Судья травмировался на матче НБА. Его вывезли с площадки в инвалидном кресле

Судья травмировался на матче НБА. Его вывезли с площадки в инвалидном кресле
Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 92:81 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
4-я четверть
91 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Джонс, Бейн, Банкеро, Робинсон, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Да Силва, Картер, Битадзе, Пенда
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Граймс, Лоури, Джордж, Убре, Уотфорд, Маккейн, Эмбиид, Гордон, Барлоу, Бона, Уокер, Эджкомб

В концовке первой четверти судья Билл Кеннеди был вынужден прервать матч из-за полученной травмы. В результате он не смог самостоятельно покинуть площадку и был вывезен в подтрибунное помещение на инвалидном кресле.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android