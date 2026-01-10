Судья травмировался на матче НБА. Его вывезли с площадки в инвалидном кресле

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 92:81 в пользу гостевой команды.

В концовке первой четверти судья Билл Кеннеди был вынужден прервать матч из-за полученной травмы. В результате он не смог самостоятельно покинуть площадку и был вывезен в подтрибунное помещение на инвалидном кресле.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.