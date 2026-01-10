52 очка Брауна и Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Торонто» в НБА

В ночь с 9 на 10 января мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева выиграли встречу со счётом 125:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев паркета Пэйтон Притчард. В его активе 27 очков, пять подборов и восемь передач. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 25 очков, сделал восемь подборов и семь передач.

У гостей стоит отметить защитника Иммануэля Куикли, у которого дабл-дабл из 17 очков, двух подборов и 13 ассистов.

В следующем матче «Бостон Селтикс» встретится дома с «Сан-Антонио Спёрс», а «Торонто Рэпторс» сыграет на своём паркете с «Филадельфией Сиксерс».