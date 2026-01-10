Скидки
Баскетбол

Бостон Селтикс — Торонто Рэпторс, результат матча 10 января 2026, счет 125:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

52 очка Брауна и Притчарда помогли «Бостону» обыграть «Торонто» в НБА


В ночь с 9 на 10 января мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Хозяева выиграли встречу со счётом 125:117.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 117
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Притчард - 27, Браун - 25, Хозер - 19, Уайт - 18, Саймонс - 15, Кета - 10, Гарза - 6, Гонсалес - 5, Майнотт, Тиллман, Уолш, Шейерман, Буше
Торонто Рэпторс: Барретт - 19, Уолтер - 19, Куикли - 17, Мамукелашвили - 15, Шид - 13, Дик - 9, Мюррей-Бойлс - 7, Мартин - 7, Могбо - 6, Лоусон - 3, Баттл - 2, Темпл, Агбаджи

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев паркета Пэйтон Притчард. В его активе 27 очков, пять подборов и восемь передач. Лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун набрал 25 очков, сделал восемь подборов и семь передач.

У гостей стоит отметить защитника Иммануэля Куикли, у которого дабл-дабл из 17 очков, двух подборов и 13 ассистов.

В следующем матче «Бостон Селтикс» встретится дома с «Сан-Антонио Спёрс», а «Торонто Рэпторс» сыграет на своём паркете с «Филадельфией Сиксерс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
