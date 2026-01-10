Егор Дёмин смело попытался забить сверху через центрового, уступая ему 13 см в росте

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло — 95:76 в пользу гостевой команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в середине третьей четверти был близок к тому, чтобы оформить эффектный момент. Во время одной из атак он получил передачу от Майкла Портера, мастерски ушёл на финте от защитника и ворвался в трёхсекундную зону соперника.

Дёмин попытался забить сверху, но встретил сопротивление со стороны центрового «Клипперс» Брука Лопеса. Примечательно, что разница в росте между баскетболистами, по данным официального сайта НБА, составляет 13 сантиметров.

