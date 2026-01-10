Скидки
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин смело попытался забить сверху через центрового, уступая ему 13 см в росте

Егор Дёмин смело попытался забить сверху через центрового, уступая ему 13 см в росте
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло — 95:76 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин в середине третьей четверти был близок к тому, чтобы оформить эффектный момент. Во время одной из атак он получил передачу от Майкла Портера, мастерски ушёл на финте от защитника и ворвался в трёхсекундную зону соперника.

Дёмин попытался забить сверху, но встретил сопротивление со стороны центрового «Клипперс» Брука Лопеса. Примечательно, что разница в росте между баскетболистами, по данным официального сайта НБА, составляет 13 сантиметров.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Люди с ума сходили, мы не верили глазам». В США высказались об игре Дёмина
