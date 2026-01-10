19 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА

В ночь с 9 на 10 января мск на паркете «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости выиграли встречу со счётом 121:105.

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 19 очков, три подбора и три результативные передачи. Он оказался самым результативным игроком «Нетс».

При игровом времени 26.26 Дёмин реализовал 6 из 13 бросков с игры (5 из 10 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных. Итоговый показатель полезности россиянина составил «-7».

Больше всех очков в матче набрал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, в его активе 31 очко, четыре подбора и шесть ассистов.

В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится в гостях с «Мемфис Гриззлиз», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет на выезде с «Детройт Пистонс».