Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 10 января 2026, счет 105:121, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

19 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА
Комментарии

В ночь с 9 на 10 января мск на паркете «Барклайс-центр» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости выиграли встречу со счётом 121:105.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

В активе 19-летнего российского разыгрывающего защитника «Бруклина» Егора Дёмина 19 очков, три подбора и три результативные передачи. Он оказался самым результативным игроком «Нетс».

При игровом времени 26.26 Дёмин реализовал 6 из 13 бросков с игры (5 из 10 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных. Итоговый показатель полезности россиянина составил «-7».

Больше всех очков в матче набрал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, в его активе 31 очко, четыре подбора и шесть ассистов.

В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится в гостях с «Мемфис Гриззлиз», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет на выезде с «Детройт Пистонс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Видео
Егор Дёмин смело попытался забить сверху через центрового, уступая ему 13 см в росте
Новости. Баскетбол
