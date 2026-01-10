Скидки
Егор Дёмин стал автором уникального достижения в истории «Бруклина»

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 105:121.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 26 минут, набрав суммарно 19 очков (6 из 13 с игры, где 5 из 10 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), три подбора, столько же передач и перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-7».

Как отмечает издание NetsDaily в социальной сети X со ссылкой на пресс-службу «Бруклина», 19-летний баскетболист стал первым новичком в истории клуба, которому удалось сделать как минимум пять трёхочковых в двух матчах подряд, и всего 28-м игроком-новичком в истории НБА с подобным достижением.

19 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА
