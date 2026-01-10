Скидки
Главная Баскетбол Новости

Видео: Алекс Карузо блестяще отзащищался против новичка, обеспечив победу «Оклахоме»

Видео: Алекс Карузо блестяще отзащищался против новичка, обеспечив победу «Оклахоме»
Комментарии

Сегодня, 10 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 117:116 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 23, Джексон - 18, Альдама - 15, Уильямс Мл. - 13, Кауард - 13, Ландейл - 13, Уэллс - 10, Спенсер - 7, Колдуэлл-Поуп - 2, Колоко - 2, Кларк, Кончар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Митчелл - 23, Уильямс - 21, Уиггинс - 16, Дорт - 13, Карузо - 7, Карлсон - 5, Джо - 3, Дженг - 3, Янгблад, Уильямс, Барнхайзер

Атакующий защитник «Оклахомы» Алекс Карузо стал героем ключевого эпизода, когда в последние секунды матча великолепно сыграл в защите против защитника-новичка «Мемфиса» Седрика Кауарда, попытавшегося принести своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

