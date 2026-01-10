Видео: Алекс Карузо блестяще отзащищался против новичка, обеспечив победу «Оклахоме»

Сегодня, 10 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Игра завершилась со счётом 117:116 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Оклахомы» Алекс Карузо стал героем ключевого эпизода, когда в последние секунды матча великолепно сыграл в защите против защитника-новичка «Мемфиса» Седрика Кауарда, попытавшегося принести своей команде победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.