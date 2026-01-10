Скидки
Кевин Дюрант поднялся на седьмую строчку в списке лучших снайперов НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт на табло — 90:88 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
4-я четверть
109 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лав, Тибулл, Холидэй, Авдия, Грант, Ян, Шарп, Кук, Рупер, Клингэн, Мюррэй, Рит, Камара, Уильямс, Сиссоко
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Окоги, Капела, Грин

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстона» Кевин Дюрант во время встречи обошёл легендарного центрового и члена Зала славы баскетбола Уилта Чемберлена (31 419 очков) и вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

Отметим, что в топ-6 этого рейтинга входят Дирк Новицки (31 560), Майкл Джордан (32 292), Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928), Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Леброн Джеймс (42 575). На данный момент Кевину Дюранту 37 лет.

