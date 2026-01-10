«Голден Стэйт» разгромил на своём паркете «Сакраменто» в НБА, у Карри дабл-дабл

В ночь с 9 на 10 января мск на паркете «Чейз Центра» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз». Хозяева выиграли встречу со счётом 137:103.

«Сакраменто» терпит седьмое поражение подряд.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев паркета Стефен Карри. В его активе дабл-дабл из 27 очков и десяти передач.

У гостей стоит отметить форварда Демара Дерозана, который набрал 24 очка, сделал два подбора и отдал три ассиста.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится дома с «Атлантой Хоукс», а «Сакраменто Кингз» сыграет на своём паркете с «Хьюстон Рокетс».