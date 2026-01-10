Скидки
Голден Стэйт Уорриорз — Сакраменто Кингз, результат матча 10 января 2026, счет 137:103, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» разгромил на своём паркете «Сакраменто» в НБА, у Карри дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 9 на 10 января мск на паркете «Чейз Центра» (Сан-Франциско, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз». Хозяева выиграли встречу со счётом 137:103.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 103
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Мелтон - 19, Батлер - 15, Подзиемски - 14, Пэйтон II - 12, Пост - 11, Грин - 11, Хорфорд - 9, Муди - 7, Хилд - 6, Сантос - 4, Ричард - 2, Куминга, Джексон-Дэвис, Спенсер
Сакраменто Кингз: Дерозан - 24, Лавин - 15, Шрёдер - 15, Уэстбрук - 13, Монк - 8, Рейно - 8, Клиффорд - 6, Кардуэлл - 6, Эллис - 5, Картер - 2, Ачиува - 1, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич

«Сакраменто» терпит седьмое поражение подряд.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев паркета Стефен Карри. В его активе дабл-дабл из 27 очков и десяти передач.

У гостей стоит отметить форварда Демара Дерозана, который набрал 24 очка, сделал два подбора и отдал три ассиста.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится дома с «Атлантой Хоукс», а «Сакраменто Кингз» сыграет на своём паркете с «Хьюстон Рокетс».

