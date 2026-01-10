Скидки
«Он нервничает». В «Денвере» высказались о травме Николы Йокича

«Он нервничает». В «Денвере» высказались о травме Николы Йокича
Главный тренер «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман высказался по поводу травмы звёздного центрового и лидера команды Николы Йокича.

«Я понимаю, что он сейчас нервничает. Никола никогда прежде не сталкивался с серьёзными травмами. Мы-то с вами знаем по собственному опыту, насколько это тяжело — особенно для тех, кто занимался спортом и был вынужден оставаться вне игры из-за повреждений.

Самое трудное — просто сидеть без дела. А мы ведь говорим о человеке, который всегда выходит на площадку и практически не пропускает матчей. Забавно, я недавно обсуждал это с нашим тренерским штабом. Конечно, есть правило 65 матчей, но тот факт, что он уже на протяжении десятилетия остаётся на виду и стабильно играет, вызывает у меня определённое беспокойство.

Он ведь не из тех, кто просто просиживает на скамейке. Никола всегда в строю, и я уверен, что он мечтает как можно скорее вернуться на площадку», — приводит слова Адельмана аккаунт DNVR Nuggets в социальной сети X.

