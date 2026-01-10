Скидки
Дабл-дабл Леброна и 24 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 105:101.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дончич - 24, Ларэвиа - 13, Вандербилт - 9, Смарт - 9, Винсент - 6, Хэйс - 6, Кнехт - 4, Эйтон - 4, Джеймс, Клебер, Смит
Милуоки Бакс: Портер - 22, Адетокунбо - 21, Кузма - 13, Портис - 11, Грин - 11, Роллинз - 10, Тёрнер - 8, Трент-мл. - 6, Харрис - 3, Симс, Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

В составе победителей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Кевин Портер, записавший в свой актив 22 очка, пять подборов и шесть передач.

У «Лейкерс» больше всех очков набрали Леброн Джеймс — 26 очков, девять подборов и 10 передач, а также Лука Дончич — 24 очка, девять подборов и девять передач.

В следующем матче «Лейкерс» отправятся в гости к «Сакраменто», а «Милуоки» — к «Денверу».

