Дабл-дабл Леброна и 24 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Милуоки»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Милуоки Бакс». Гости одержали победу со счётом 105:101.

В составе победителей наивысшей результативностью отметился американский разыгрывающий Кевин Портер, записавший в свой актив 22 очка, пять подборов и шесть передач.

У «Лейкерс» больше всех очков набрали Леброн Джеймс — 26 очков, девять подборов и 10 передач, а также Лука Дончич — 24 очка, девять подборов и девять передач.

В следующем матче «Лейкерс» отправятся в гости к «Сакраменто», а «Милуоки» — к «Денверу».