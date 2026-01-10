Дёмин признался, что испытал страх в матче НБА, пытаясь забить сверху через центрового

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121) прокомментировал момент из третьей четверти, когда попытался эффектно забросить мяч сверху через центрового «Клипперс» Брука Лопеса.

— Когда ты попытался «повесить Брука на постер», атака была очень агрессивной. Что увидел в моменте? Как складывался эпизод?

— Честно? Было страшно. Он действительно огромный и мощный. Но когда‑то нужно начинать делать такие вещи — лучше раньше, чем позже. Увидел щёлку между слабой стороной и «большим», поймал тайминг, решил идти в контакт и проверять себя. Так что выбрал момент и рискнул — хотел показать, что готов к таким вызовам, — рассказал Дёмин во время послематчевого интервью.