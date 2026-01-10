Скидки
Тренер «Самары» Коновалов рассказал о главной задаче на матч с УНИКСом

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится в Самаре 10 января, начало — в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
УНИКС
Казань
«УНИКС – это команда, которая отличается мощью и габаритами. Её ростер позволяет иметь на позиции первого-второго номеров высоких игроков: Кулагин, Пьерр, Лопатин… Это проблема, которую мы должны решать уже на площадке за счёт своих решений. Наша первая задача – быть умнее на площадке. Мы не говорим о ментальности, энергии и самоотдаче – это, само собой, должно быть, тем более на домашней арене.

Мы вновь подходим к матчу не без потерь, это преследует нас. Хотя мы к этому и привыкли, всё равно это отдаётся болью внутри нас, мы переживаем. Но выходим из ситуации резервами. Конечно, обидны потери Чеваренкова и Чебуркина. Вернулся Походяев, пусть он и не в лучших кондициях – мы рассчитываем на него. Наверное, мы будем иметь сложности с выводом мяча, будем пытаться подстроиться. Всё объяснили, показали, рассказали, какая-то готовность на эту игру у нас есть. Превозмогая сложности, опираясь на нашу ментальность, добавляя энергии, мы продолжаем борьбу», — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги ВТБ.

