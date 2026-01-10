«Сумасшедший вызов». Дёмин поделился впечатлениями от игры против Хардена и Леонарда

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин поделился впечатлениями от игры против звёзд «Лос-Анджелес Клипперс» американцев Джеймса Хардена и Кавая Леонарда.

«Это игроки высочайшего уровня. Защищаться против них — сумасшедший вызов. Невозможно полностью выключить таких, задача — осложнить им жизнь, не дать делать то, что они любят. Мы стараемся мешать им, не давать свободных бросков, постоянно помогать друг другу, страховать, не оставлять один на один. Это почти всегда не просто дуэль, а буквально «пять против одного»: вся команда подключается, чтобы они не чувствовали себя вольготно», — сказал Дёмин на пресс-конференции.