«Сумасшедший вызов». Дёмин поделился впечатлениями от игры против Хардена и Леонарда

«Сумасшедший вызов». Дёмин поделился впечатлениями от игры против Хардена и Леонарда
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин поделился впечатлениями от игры против звёзд «Лос-Анджелес Клипперс» американцев Джеймса Хардена и Кавая Леонарда.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

«Это игроки высочайшего уровня. Защищаться против них — сумасшедший вызов. Невозможно полностью выключить таких, задача — осложнить им жизнь, не дать делать то, что они любят. Мы стараемся мешать им, не давать свободных бросков, постоянно помогать друг другу, страховать, не оставлять один на один. Это почти всегда не просто дуэль, а буквально «пять против одного»: вся команда подключается, чтобы они не чувствовали себя вольготно», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

19 очков Дёмина не помогли «Бруклину» обыграть «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА
Егор Дёмин едва не сотворил шедевр в матче НБА! На счету россиянина — 19 очков
Видео
Егор Дёмин едва не сотворил шедевр в матче НБА! На счету россиянина — 19 очков
