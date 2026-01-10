Возвращение Ирвинга на паркет в сезоне-2025/2026 под вопросом — ESPN

33-летний звёздный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, не сможет вернуться на паркет до 5 февраля. Об этом сообщает ESPN.

Как информирует источник, возвращение Ирвинга в строй в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации остаётся под вопросом. Команда пока не даёт игроку разрешения вернуться к тренировкам.

Кайри Ирвинг в марте 2025 года получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто». Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.