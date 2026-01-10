Трей Янг опубликовал заявление после ухода из «Атланты»

Американский разыгрывающий Трей Янг опубликовал заявление после перехода из «Атланты Хоукс» в «Вашингтон Уизардс».

«Последние несколько лет сложились не так, как я хотел. Наши ожидания, преследование высот, которых «Атланта» прежде не достигала… Привезти чемпионский титул в Атланту всегда было моей целью. Однако из-за травм, неудач и бессмысленных ситуаций мы так и не смогли полностью раскрыть наш потенциал.

Город, который вырастил меня и столь многому научил, навсегда останется частью истории… Однако боль от текущего положения перевесила неуверенность в переменах. Перемены зачастую встречают со страхом, но я смотрю на них как на ещё одну возможность. Я вступаю в следующую главу с высоко поднятой головой и взглядом, устремлённым вперёд. Настал момент увидеть, чего можно добиться с настоящей поддержкой и ясным взглядом. Мы идём вперёд», — написал Янг в социальных сетях.