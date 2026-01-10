Стал известен номер, под которым будет выступать Трей Янг в «Вашингтоне»

Звёздный разыгрывающий Трей Янг, недавно приобретённый «Вашингтон Уизардс», будет выступать в столичной команде под третьим номером. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях, опубликовав фотографию своего джерси из раздевалки.

Ранее под третьим номером в составе «Вашингтон Уизардс» выступал Брэдли Бил.

Трей Янг — четырёхкратный участник Матча всех звёзд, выбранный на драфте НБА 2018 года под пятым номером клубом «Даллас Маверикс», после чего был обменян в «Атланту».

Как сообщалось ранее, Янг может не дебютировать за новую команду до конца сезона-2025/2026. По информации инсайдеров, клуб рассматривает возможность дать ему время для полного восстановления и адаптации, а также для сохранения шансов на высокий пик на драфте-2026.