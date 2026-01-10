Егор Дёмин объяснил поражение «Нетс» в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин прокомментировал поражение команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), состоявшемся в ночь с 9 на 10 января.

«Скорее мы просто медленно стартовали, несколько бросков не залетело, а соперник поймал кураж. Нам было важно быстро войти в ритм, научиться преодолевать трудности и навязывать свою игру, а не подстраиваться под чужую. Постепенно стало лучше, но тот провал на старте задал тон всей встрече — это, конечно, плохо. Такие ямы сложно отыгрывать. Нужно с первых владений задавать темп с плотной защитой, ранними переходами, а также бежать в отрыв и принимать решения быстрее», — сказал Дёмин на пресс-конференции.