Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин объяснил поражение «Нетс» в матче с «Клипперс»

Егор Дёмин объяснил поражение «Нетс» в матче с «Клипперс»
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин прокомментировал поражение команды в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), состоявшемся в ночь с 9 на 10 января.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

«Скорее мы просто медленно стартовали, несколько бросков не залетело, а соперник поймал кураж. Нам было важно быстро войти в ритм, научиться преодолевать трудности и навязывать свою игру, а не подстраиваться под чужую. Постепенно стало лучше, но тот провал на старте задал тон всей встрече — это, конечно, плохо. Такие ямы сложно отыгрывать. Нужно с первых владений задавать темп с плотной защитой, ранними переходами, а также бежать в отрыв и принимать решения быстрее», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

