«Позор, что правительство может врать». Керр — об инциденте в Миннеаполисе

Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отреагировал на инцидент в Миннеаполисе, где сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину.

«Это просто позор, что правительство может выходить и лгать о произошедшем, когда есть видеозаписи и свидетели, которые опровергли заявления правительства», — сказал Стив Керр на пресс-конференции.

Напомним, ранее сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, которая, по заявлениям властей, попыталась сбить силовиков на машине. Это произошло во время рейда ICE.

Женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.

