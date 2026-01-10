В «Мемфисе» ищут способ обменять Моранта — Чарания

Руководители клубов считают, что руководство «Мемфис Гриззлиз» в настоящий момент занимается поиском талантливых игроков и драфт-пиков в обмен на разыгрывающего защитника команды Джа Моранта. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Как информирует источник, клуб считает Моранта токсичным активом, который сильно обесценился на фоне недавних выступлений.

Морант, выступающий за «Гриззлиз» с 2019 года, в среднем набирает 22,4 очка, 4,6 подбора и 7,4 передачи за свою карьеру.

Напомним, в текущем сезоне НБА Джа принял участие в 18 матчах. В среднем за игру Морант набирает 19 очков, делает 3,2 подбора, отдаёт 7,6 передачи.