Лука Дончич был удалён с матча в третий раз в карьере

Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич был удалён в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (101:105), состоявшемся в ночь с 9 на 10 января мск.

За 16 секунд до окончания четвёртой четверти Дончич сфолил на американце Кевине Портере-младшем, нарушение стало для него шестым за матч, и он был удалён.

Отметим, что это первое удаление для Дончича с октября 2022 года и третье в профессиональной карьере.

