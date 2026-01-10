Скидки
Дюрант отреагировал на то, что он опередил Чемберлена в списке лучших снайперов НБА

Дюрант отреагировал на то, что он опередил Чемберлена в списке лучших снайперов НБА
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о Портленде и команде этого города «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
111 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 25, Авдия - 20, Шарп - 20, Лав - 18, Сиссоко - 13, Клингэн - 8, Рит - 3, Ян - 2, Рупер - 2, Тибулл, Холидэй, Грант, Кук, Мюррэй, Уильямс
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 30, Томпсон - 24, Шеппард - 20, Смит II - 13, Исон - 6, Адамс - 5, Окоги - 4, Финни-Смит - 3, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин

«Уилт — это тот, кого я изучал, и стараюсь как можно больше узнать о таких игроках. Он установил планку для игроков НБА, и я благодарен за то, что достиг этого уровня, и вдохновлён тем, что он сделал для баскетбола. Портленд — это такой замечательный город, который признал меня в важный момент и оказал мне честь», — сказал Дюрант после матча.

Напомним, Дюрант во время встречи обошёл легендарного центрового и члена Зала славы баскетбола Уилта Чемберлена (31 419 очков) и вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

