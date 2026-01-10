Дюрант отреагировал на то, что он опередил Чемберлена в списке лучших снайперов НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант высказался о Портленде и команде этого города «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Уилт — это тот, кого я изучал, и стараюсь как можно больше узнать о таких игроках. Он установил планку для игроков НБА, и я благодарен за то, что достиг этого уровня, и вдохновлён тем, что он сделал для баскетбола. Портленд — это такой замечательный город, который признал меня в важный момент и оказал мне честь», — сказал Дюрант после матча.

Напомним, Дюрант во время встречи обошёл легендарного центрового и члена Зала славы баскетбола Уилта Чемберлена (31 419 очков) и вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов в истории НБА.