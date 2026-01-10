Скидки
«Ужасный день». Дончич прокомментировал своё удаление в матче с «Милуоки»

Комментарии

Разыгрывающий клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал своё удаление в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (101:105), состоявшемся в ночь с 9 на 10 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дончич - 24, Ларэвиа - 13, Вандербилт - 9, Смарт - 9, Винсент - 6, Хэйс - 6, Кнехт - 4, Эйтон - 4, Джеймс, Клебер, Смит
Милуоки Бакс: Портер - 22, Адетокунбо - 21, Кузма - 13, Портис - 11, Грин - 11, Роллинз - 10, Тёрнер - 8, Трент-мл. - 6, Харрис - 3, Симс, Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

Напомним, за 16 секунд до окончания четвёртой четверти Дончич сфолил на американце Кевине Портере-младшем, нарушение стало для него шестым за матч, и он был удалён.

«Думаю, что мы промахнулись в паре хороших моментов… Я сфолил, у меня шесть фолов, впервые за долгое время.

Я не думаю, что в этом случае [эпизоде с Портером-младшим] нужно было бросать, но судья решил, что это фол, так что, вероятно, это был фол», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
