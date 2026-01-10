«Ужасный день». Дончич прокомментировал своё удаление в матче с «Милуоки»

Разыгрывающий клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал своё удаление в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (101:105), состоявшемся в ночь с 9 на 10 января мск.

Напомним, за 16 секунд до окончания четвёртой четверти Дончич сфолил на американце Кевине Портере-младшем, нарушение стало для него шестым за матч, и он был удалён.

«Думаю, что мы промахнулись в паре хороших моментов… Я сфолил, у меня шесть фолов, впервые за долгое время.

Я не думаю, что в этом случае [эпизоде с Портером-младшим] нужно было бросать, но судья решил, что это фол, так что, вероятно, это был фол», — сказал Дончич на пресс-конференции.