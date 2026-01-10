«Ужасный день». Дончич прокомментировал своё удаление в матче с «Милуоки»
Поделиться
Разыгрывающий клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич прокомментировал своё удаление в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (101:105), состоявшемся в ночь с 9 на 10 января мск.
НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 105
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дончич - 24, Ларэвиа - 13, Вандербилт - 9, Смарт - 9, Винсент - 6, Хэйс - 6, Кнехт - 4, Эйтон - 4, Джеймс, Клебер, Смит
Милуоки Бакс: Портер - 22, Адетокунбо - 21, Кузма - 13, Портис - 11, Грин - 11, Роллинз - 10, Тёрнер - 8, Трент-мл. - 6, Харрис - 3, Симс, Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони
Напомним, за 16 секунд до окончания четвёртой четверти Дончич сфолил на американце Кевине Портере-младшем, нарушение стало для него шестым за матч, и он был удалён.
«Думаю, что мы промахнулись в паре хороших моментов… Я сфолил, у меня шесть фолов, впервые за долгое время.
Я не думаю, что в этом случае [эпизоде с Портером-младшим] нужно было бросать, но судья решил, что это фол, так что, вероятно, это был фол», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Сейчас читают:
Комментарии
- 10 января 2026
-
15:57
-
15:45
-
15:42
-
14:43
-
14:42
-
13:59
-
13:25
-
13:03
-
12:55
-
12:30
-
11:53
-
11:50
-
10:46
-
10:30
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
08:53
-
08:52
-
08:44
-
08:21
-
08:02
-
07:40
-
05:58
-
05:53
-
05:28
-
05:22
-
05:03
-
04:30
-
03:26
-
03:00
-
01:50
-
01:15
-
00:49
-
00:42