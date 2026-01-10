Скидки
Фридзон оценил возвращение Муна в «Зенит»

Комментарии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Виталий Фридзон высказался о возвращении в клуб Ксавьера Муна.

«Рад, что Мун восстановился после травмы. В прошлом году в составе «Зенита» он показывал прекрасный баскетбол. Думаю, он должен помочь команде. Всё зависит от того, в какой форме он сейчас находится. Я надеюсь, что в хорошей форме и поможет «Зениту». Мун — разносторонний игрок, очень быстрый, с хорошим броском», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

Напомним, Мун присоединился к основной команде «Зенита» летом 2024 года и в первой половине сезона-2024/2025 стал одним из лидеров, получив звание MVP ноября в Единой лиге ВТБ и признание лучшего разыгрывающего на Кубке Кондрашина и Белова. В январе 2025 года игрок получил травму правого колена и пропустил остаток сезона.

