Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из «Милуоки»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из команды.

«Не будет ни единого шанса, не единого момента, когда я открыто заявлю: «Я хочу перейти». Разговоры между людьми, третьими лицами — то, что я не могу контролировать. Я не могу контролировать, что вы скажете моему агенту, лучшему другу или повару.

Я отвечаю лишь за то, что говорю я. И я ни разу не показал, что не заинтересован в команде. Я заинтересован в ней и хочу изменить её», — приводит слова Адетокунбо издание The Athletic.

