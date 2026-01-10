Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из «Милуоки»

Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из «Милуоки»
Комментарии

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из команды.

«Не будет ни единого шанса, не единого момента, когда я открыто заявлю: «Я хочу перейти». Разговоры между людьми, третьими лицами — то, что я не могу контролировать. Я не могу контролировать, что вы скажете моему агенту, лучшему другу или повару.

Я отвечаю лишь за то, что говорю я. И я ни разу не показал, что не заинтересован в команде. Я заинтересован в ней и хочу изменить её», — приводит слова Адетокунбо издание The Athletic.

Сейчас читают:
Дончич и Адетокунбо всё ещё лидируют в своих конференциях в голосовании фанатов на МВЗ НБА

Яннис Адетокунбо пытался поймать таракана в прямом эфире

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android