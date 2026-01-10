Перкинс объяснил, почему европейцы в НБА оказались выгоднее американских суперзвёзд

Чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался о влиянии европейцев на американскую лигу.

«Три года назад мы просто говорили о том, что Джа Морант — лицо этой чёртовой лиги! Лицо лиги! Европейцы? Они не только захватывают нашу лигу и подают пример на площадке. Они захватывают нашу лигу и подают пример за её пределами. Йокич? У нас нет проблем с ним вне площадки. Яннис? Никаких проблем с ним вне площадки. Лука? Никаких проблем с ним вообще.

В ближайшие три-четыре года у них будет столько перспективных игроков, которые пройдут через драфты, что команды скажут: «Я не собираюсь возиться со всей этой ерундой. Я не собираюсь сидеть здесь и платить Джа Моранту $ 200 млн, чтобы больше не мучиться с этой головной болью».

Джа? Ему нужно перейти куда-нибудь, где он не будет первым номером. Верно? Я думаю о «Миннесоте»? Может быть, «Милуоки» вытащит кролика из шляпы. Джа должен быть очень-очень осторожен на данном этапе. Это предупредительный выстрел», — приводит слова Перкинса The Sports Rush.