«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 между «Пари Нижний Новгород» и «Уралмашем». Победу со счётом 76:73 (25:23, 20:11, 14:19, 17:20) одержал «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Карпенков - 14, Хантер - 12, Попов - 10, Бабурин - 9, Хвостов - 4, Лукач - 3, Хоменко - 3, Платонов - 3, Буринский, Шендеров, Зоткин
Уралмаш: Нэвелс - 21, Нэльсон - 17, Эллис - 14, Новиков - 8, Карданахишвили - 5, Далтон - 4, Риз - 3, Пынько - 2, Герасимов - 2, Петенев, Писклов, Даглас

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Гарретт Нэвелс, набравший 21 очко. Ещё 17 очков на свой счёт записал американский форвард Тайрелл Нэльсон. В составе «Нижнего Новгорода» отличился американский защитник Айзея Вашингтон, на его счету 15 очков.

Свой следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 14 января и встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, начало – в 19:30 мск. «Уралмаш» 18 января сыграет с «Самарой», начало матча – в 15:00 мск.

