«Настоящее убийство». Док Риверс — об инциденте в Миннеаполисе

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс отреагировал на инцидент в Миннеаполисе, где сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину.

«То, что произошло в Миннесоте, по моему мнению, — настоящее, самое что ни на есть убийство. И это ужасно. Эта женщина, вероятно, пыталась добраться домой, но не смогла, это очень печально. Вся эта история с ICE — просто пародия на правосудие», — приводит слова Риверса The Athletic.

Напомним, ранее сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, которая, по заявлениям властей, попыталась сбить силовиков на машине. Это произошло во время рейда ICE.