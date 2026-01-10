Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Настоящее убийство». Док Риверс — об инциденте в Миннеаполисе

«Настоящее убийство». Док Риверс — об инциденте в Миннеаполисе
Комментарии

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс отреагировал на инцидент в Миннеаполисе, где сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину.

«То, что произошло в Миннесоте, по моему мнению, — настоящее, самое что ни на есть убийство. И это ужасно. Эта женщина, вероятно, пыталась добраться домой, но не смогла, это очень печально. Вся эта история с ICE — просто пародия на правосудие», — приводит слова Риверса The Athletic.

Напомним, ранее сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе, которая, по заявлениям властей, попыталась сбить силовиков на машине. Это произошло во время рейда ICE.

Сейчас читают:
«Позор, что правительство может врать». Керр — об инциденте в Миннеаполисе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android