«Самара» — УНИКС, результат матча 10 января 2026, счет 80:108, Единая лига ВТБ – 2025/2026

24 очка Бингэма и дабл-дабл Шведа помогли УНИКСу обыграть «Самару» в ЕЛ
Сегодня, 10 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Самарой» и УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 105:80 (25:21, 26:19, 31:20, 23:20) в пользу коллектива из Казани.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
80 : 105
УНИКС
Казань
Самара: Михайловский - 23, Кузнецов - 16, Шейко - 15, Минченко - 10, Походяев - 5, Саврасов - 4, Чикарев - 4, Косяков - 3, Базоров, Чебуркин
УНИКС: Бингэм - 24, Рейнольдс - 17, Брюэр - 17, Швед - 13, Лопатин - 12, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 8, Белоусов - 4, Захаров - 1, Халилулаев, Абдулбасиров, Стуленков

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал 25-летний американский центровой Маркус Бингэм. Ему удалось набрать 24 очка, сделать шесть подборов, отдать одну передачу, а также совершить три перехвата. Кроме того, его 37-летний одноклубник, выступающий на позиции защитника, Алексей Швед отличился дабл-даблом, набрав 13 очков и отдав 12 передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Самары» стал 25-летний российский защитник Никита Михайловский. Он набрал 23 очка, сделал пять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват.

