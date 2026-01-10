Скидки
Все новости
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 10 января, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 10 января
Комментарии

В субботу, 10 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 10 января:

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 73:76;
«Самара» — УНИКС — 80:105.

Победа в субботнем матче позволила казанцам возглавить турнирную таблицу, одержав 18 побед при двух поражениях в 20 матчах. Действующий чемпион ЦСКА идёт на втором месте (17 побед и два поражения в 19 матчах). Свою игру армейцы проведут с «Самарой» 13 января.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
