Результаты матчей Единой лиги 10 января

В субботу, 10 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 10 января:

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 73:76;

«Самара» — УНИКС — 80:105.

Победа в субботнем матче позволила казанцам возглавить турнирную таблицу, одержав 18 побед при двух поражениях в 20 матчах. Действующий чемпион ЦСКА идёт на втором месте (17 побед и два поражения в 19 матчах). Свою игру армейцы проведут с «Самарой» 13 января.