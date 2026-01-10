Скидки
«Он пример для каждого». Яннис Адетокунбо с восхищением высказался о Леброне

«Он пример для каждого». Яннис Адетокунбо с восхищением высказался о Леброне
30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда в «Милуоки Бакс», грек Яннис Адетокунбо с восхищением высказался в адрес 41-летнего лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американца Леброна Джеймса, выразив ему уважение.

«Мне кажется, что Леброн является примером для каждого баскетболиста в том, что касается стабильности, а он демонстрирует её уже 23 года подряд. Джеймс — победитель, он подаёт пример и просто невероятен», — приводит слова Адетокунбо портал Sporting News.

Ранее Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из «Милуоки Бакс».

Яннис Адетокунбо высказался о возможности ухода из «Милуоки»
