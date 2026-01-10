«Не буду нас поздравлять с такой победой». Тренер «Уралмаша» — о матче с «Пари НН» в ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород» (76:73).

«Не буду нас поздравлять с такой победой. Концовка и качество баскетбола оставляют желать лучшего, но мы счастливы порадовать болельщиков долгожданной победой», — сказал Вергун на пресс-конференции после матча.

«Уралмаш» после победы над нижегородцами закрепился на восьмом месте, находясь в зоне плей-офф. У екатеринбургского коллектива семь побед при 13 поражениях в 20 матчах. «Пари Нижний Новгород» идёт на девятом месте — пять побед и 15 поражений в 20 играх.