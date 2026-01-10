Скидки
«Не буду нас поздравлять с такой победой». Тренер «Уралмаша» — о матче с «Пари НН» в ЕЛ

«Не буду нас поздравлять с такой победой». Тренер «Уралмаша» — о матче с «Пари НН» в ЕЛ
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Ростислав Вергун прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород» (76:73).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Карпенков - 14, Хантер - 12, Попов - 10, Бабурин - 9, Хвостов - 4, Лукач - 3, Хоменко - 3, Платонов - 3, Буринский, Шендеров, Зоткин
Уралмаш: Нэвелс - 21, Нэльсон - 17, Эллис - 14, Новиков - 8, Карданахишвили - 5, Далтон - 4, Риз - 3, Пынько - 2, Герасимов - 2, Петенев, Писклов, Даглас

«Не буду нас поздравлять с такой победой. Концовка и качество баскетбола оставляют желать лучшего, но мы счастливы порадовать болельщиков долгожданной победой», — сказал Вергун на пресс-конференции после матча.

«Уралмаш» после победы над нижегородцами закрепился на восьмом месте, находясь в зоне плей-офф. У екатеринбургского коллектива семь побед при 13 поражениях в 20 матчах. «Пари Нижний Новгород» идёт на девятом месте — пять побед и 15 поражений в 20 играх.

